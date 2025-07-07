В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву

«Сегодня в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Магадане и на Сахалине задержаны вылеты 9 рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают почти 3 тысячи пассажиров», — говорится в сообщении.