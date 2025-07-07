Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву

На Сахалине, в Магадане и еще в трех аэропортах ДФО задержали 9 рейсов в Москву.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Девять рейсов в Москву задержаны в аэропортах Дальнего Востока из-за позднего прибытия самолетов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сегодня в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Магадане и на Сахалине задержаны вылеты 9 рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают почти 3 тысячи пассажиров», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, перевозчики предоставили пассажирам обязательные услуги и принимают меры, чтобы ожидающие не скапливались в аэропортах.

Кроме того, изменено расписание вылетов из Хабаровска в Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан, Чегдомын и Чумикан. Из Южно-Сахалинска отложен вылет в Южно-Курильск.