Более 100 рейсов задержаны в петербургском аэропорту Пулково

Напомним, что 6 июля к 18:00 по московскому времени в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге было отменено 90 рейсов, как на прилёт, так и на вылет. Кроме того, отправление 37 рейсов было задержано более чем на два часа. К утру 7 июля ограничения на полеты были отменены.