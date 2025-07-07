Более 100 рейсов задержаны в петербургском аэропорту Пулково

За последние трое суток 82 авиарейса пришлось перенаправить на запасные аэродромы из-за сложившейся ситуации. На текущий момент 52 таких рейса уже восстановлены в основном расписании и работают в штатном режиме. К сожалению, 20 рейсов были вынужденно отменены. Всех пассажиров пересаживают на альтернативные рейсы с минимальными неудобствами.
По оперативным данным, в ближайшие часы в Санкт-Петербург должны прибыть ещё 10 воздушных судов, завершающих свою маршрутную сеть.
Аэропорт продолжает работу по нормализации графика полётов и обслуживанию пассажиров. Специалисты предпринимают все необходимые меры для минимизации неудобств для путешественников.
Напомним, что 6 июля к 18:00 по московскому времени в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге было отменено 90 рейсов, как на прилёт, так и на вылет. Кроме того, отправление 37 рейсов было задержано более чем на два часа. К утру 7 июля ограничения на полеты были отменены.