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В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов

Челябинский аэропорт имени Курчатова задержал вылет девяти авиарейсов.

Источник: РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл — РИА Новости. Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло воздушной гавани.

По информации аэропорта, отменены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были вылететь в 14.30 (12.30 мск), и один рейс в Москву — время вылета значилось на 14.55 (12.55 мск). Задерживается вылет девяти рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Москву.

Также, согласно онлайн табло, отменен прилет в Челябинск рейсов из городов Ош, Санкт-Петербург, Москва. Задерживается прилет самолетов из Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.