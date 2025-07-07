Военнослужащий из Осинского района Максим Бизьянов умер в госпитале от травм

Боец из Осинского района Максим Бизьянов умер в госпитале от травм, которые он получил при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Борис Хошхоев, погибшему было 25 лет, в свои года воспитывал несовершеннолетнего ребенка.
— Военнослужащий был чемпионом Приангарья и призером по вольной борьбе. Максим заключил контракт с Министерством Обороны и выбрал себе путь защитника Отечества. Его наградили медалью «За отвагу», — прокомментировал Борис Хошхоев.
Администрация Осинского муниципального района выражает соболезнования семье погибшего. Прощание с Максимом Бизьяновым пройдет 8 июля в 13:00 в поселке Жданово.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Дмитрий Комов из Тайшета героически погиб в зоне СВО.