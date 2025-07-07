Когда на ягоды взвинтили цены: россияне разлюбили клубнику и черешню из-за стоимости

По данным «Коммерсанта», рост стоимости ягод в 2025 году объясняется совокупностью факторов. В первую очередь, на урожайность негативно повлияли апрельские и майские заморозки, а также дождливое начало лета. По оценкам Минсельхоза Крыма, урожай черешни в регионе снизился на 15−20%, а в Краснодарском крае — более чем в полтора раза. В условиях падения урожая значительная часть ягод была замещена импортной продукцией. Основные поставщики черешни — Турция, Азербайджан и Узбекистан. Однако Турция в этом году столкнулась с собственными проблемами: по данным бюро статистики TUIK, производство черешни и вишни сократилось на 55,7% из-за весенних заморозков.