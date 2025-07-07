В США раскрыли неожиданные результаты расследования по делу Эпштейна: никого не шантажировал

Специалисты пришли к выводу, что доказательств в пользу выдвинутых ранее против финансиста просто нет. Также Минюст и ФБР сочли нецелесообразным и дальше раскрывать информацию по делу Эпштейна, чтобы не обвинять в правонарушениях невиновных.