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В США раскрыли неожиданные результаты расследования по делу Эпштейна: никого не шантажировал

Axios: Минюст и ФБР заявили, что у Эпштейна не было списка клиентов.

Источник: Комсомольская правда

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не шантажировал известных людей, не вел списка клиентов, а в тюрьме покончил с собой, а не был убит. К такому выводу пришли Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США, сообщает портал Axios.

Специалисты пришли к выводу, что доказательств в пользу выдвинутых ранее против финансиста просто нет. Также Минюст и ФБР сочли нецелесообразным и дальше раскрывать информацию по делу Эпштейна, чтобы не обвинять в правонарушениях невиновных.

Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой 10 августа 2019 года в своей камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по обвинениям в сексуальной торговле.

В разгар острой фазы конфликта президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, предприниматель заявил, что глава Белого дома является одним из фигурантов в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. Но позже Маск эту запись удалил.

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