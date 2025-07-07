В США раскрыли неожиданные результаты расследования по делу Эпштейна: никого не шантажировал

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не шантажировал известных людей, не вел списка клиентов, а в тюрьме покончил с собой, а не был убит. К такому выводу пришли Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США, сообщает портал Axios.
Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой 10 августа 2019 года в своей камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по обвинениям в сексуальной торговле.
В разгар острой фазы конфликта президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, предприниматель заявил, что глава Белого дома является одним из фигурантов в деле о растлении несовершеннолетних бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. Но позже Маск эту запись удалил.