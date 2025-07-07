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Самарский оркестр выступил в столице Абхазии в честь Дня города

Концертный духовой оркестр Самары выступил 5 июля на праздновании 2509-летия города Сухум.

Концертный духовой оркестр Самары выступил 5 июля на праздновании 2509-летия города Сухум. Концерт стал подарком жителям Абхазии и первым культурным событием после подписания соглашения о сотрудничестве между Самарой и Сухумом.

Выступление прошло в рамках официального визита самарской делегации. Оркестр исполнил популярные советские песни, рок-композиции и классику. Солировали Екатерина Рыбина-Масальская, Вадим Зубков, Евгений Юраков и Рустам Ахметов.

Глава Самары Иван Носков отметил, что концерт символизирует начало культурного обмена между городами. Он также провел переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунба и подписал соглашения о партнерстве с Сухумом и Гудаутским районом.

По словам дирижера Сергея Рыбина, это был первый зарубежный выезд коллектива и важный шаг в его творческом развитии.

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