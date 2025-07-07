Движение по проспекту Ленина в Челябинске снова открыли, но с нюансом

АО «УСТЭК- Челябинск» завершило работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Для следующего этапа реконструкции теплотрассы до 27 июля закрыт участок Свердловского проспекта от Сони Кривой до проспекта Ленина.
Общественный транспорт пока по-прежнему будет двигаться по изменённым маршрутам.
Автобусы № 51 и 58 в сторону северо-запада едут по улицам Сони Кривой и Энгельса, обратно следуют по обычному маршруту.
Компенсационный маршрут курсирует между Областной больницей и Теплотехническим институтом через улицы Блюхера, Воровского, Красную, Труда и Кирова.
Троллейбус № 12 идёт по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса и Коммуны, далее возвращается на Свердловский проспект и продолжает движение по основному маршруту.
Временная остановка организована у дома № 34 на улице Сони Кривой (при движении в сторону Энгельса).