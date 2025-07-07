Движение по проспекту Ленина в Челябинске снова открыли, но с нюансом

С 6 утра 7 июля автомобилисты могут снова свободно проезжать по оживлённому участку проспекта Ленина. Работы на пересечении со Свердловским проспектом завершены. Однако в районе теплотрассы участок дороги будет закрыт, сообщили в мэрии Челябинска.