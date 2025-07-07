Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по проспекту Ленина в Челябинске снова открыли, но с нюансом

С 6 утра 7 июля автомобилисты могут снова свободно проезжать по оживлённому участку проспекта Ленина. Работы на пересечении со Свердловским проспектом завершены. Однако в районе теплотрассы участок дороги будет закрыт, сообщили в мэрии Челябинска.

Источник: Pchela.News

АО «УСТЭК- Челябинск» завершило работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Для следующего этапа реконструкции теплотрассы до 27 июля закрыт участок Свердловского проспекта от Сони Кривой до проспекта Ленина.

предупредили в пресс-службе мэрии

Общественный транспорт пока по-прежнему будет двигаться по изменённым маршрутам.

Источник: Пресс-служба мэрии Челябинска

Автобусы № 51 и 58 в сторону северо-запада едут по улицам Сони Кривой и Энгельса, обратно следуют по обычному маршруту.

Компенсационный маршрут курсирует между Областной больницей и Теплотехническим институтом через улицы Блюхера, Воровского, Красную, Труда и Кирова.

Троллейбус № 12 идёт по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса и Коммуны, далее возвращается на Свердловский проспект и продолжает движение по основному маршруту.

Временная остановка организована у дома № 34 на улице Сони Кривой (при движении в сторону Энгельса).