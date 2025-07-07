В аэропорту Пулково в Петербурге задержали больше 100 рейсов

В целях обеспечения безопасности полетов в Пулково 6 июля ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, начиная с 17:00 по московскому времени. Аэропорт временно возобновил прием воздушных судов с 21:30 до 22:30. Ограничения были полностью сняты в 02:00 (мск) 7 июля.