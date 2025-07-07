В аэропорту Пулково в Петербурге задержали больше 100 рейсов

В Пулково в Санкт-Петербурге наблюдаются задержки более чем 100 рейсов. В пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что стабилизировать расписание планируется в течение дня.
«На 08:00 мск задержано на 2 и более часов 104 рейса; на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52», — говорится в заявлении пресс-службы.
Кроме того, 20 рейсов были отменены. Пассажиров переоформили на другие рейсы. В ближайшее время ожидается возвращение 10 самолетов в Санкт-Петербург.
На 7 июля запланировано обслуживание 658 рейсов, включая 107 международных.
В целях обеспечения безопасности полетов в Пулково 6 июля ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, начиная с 17:00 по московскому времени. Аэропорт временно возобновил прием воздушных судов с 21:30 до 22:30. Ограничения были полностью сняты в 02:00 (мск) 7 июля.
Ранее сообщалось, что потери транспортных компаний из-за приостановки работы аэропортов России 5 и 6 июля могут превысить 20 миллиардов рублей.