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Башкирии должна подготовиться к отопительному сезону на 2 месяца раньше

Федеральные власти скорректировали сроки в связи с климатическими условиями регионов.

В текущем году республика готовится к зиме по новым правилам, которые утверждены минэнерго РФ. В связи с климатическими условиями дата готовности к отопительному сезону смещена на 15 сентября — на два месяца раньше прежних сроков. Об этом сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУР министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

Глава Башкирии подчеркнул, что это очень непростое нововведение.

«Прошу глав муниципалитетов отнестись серьёзно. Существенно сокращены сроки подготовки, тем не менее, к 15 сентября все до единого должны иметь паспорта готовности к зиме. Министерство ЖКХ должно вести постоянный контроль, если будет необходимость — обращайтесь, проведём совещание», — сказал Радий Хабиров.