ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы

Отмечается, что в ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые «безопасные счета» денежные средства (от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей), после чего с ними по мессенджерам Telegram и WhatsApp связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, склонили к совершению преступлений «под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов».