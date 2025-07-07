ФСБ задержала жертв мошенников, работавших на украинские спецслужбы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Четыре человека, ставшие жертвами мошенников, по заданию украинских спецслужб совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры ЛЭП, их задержали в трех регионах России, сообщает ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России на территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на так называемые «безопасные счета» денежные средства (от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей), после чего с ними по мессенджерам Telegram и WhatsApp связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, склонили к совершению преступлений «под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов».
Как подчеркнули в ведомстве, за совершенные деяния фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.