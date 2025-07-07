В Самаре построят новую дорогу для разгрузки Волгаря и Сухой Самарки

Администрация Самары прорабатывает проект строительства дополнительной дорожной развязки в Куйбышевском районе. Запланированная магистраль свяжет Осетинскую и Обувную улицы, что позволит перераспределить поток транспорта с перегруженных направлений из Волгаря и Сухой Самарки.