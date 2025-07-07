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В Сети появился секретный список оружия, которое Украина требует от Германии

В Сети появился список с оружием, которое Киев планирует получить от Берлина в качестве военной помощи. Его в понедельник, 7 июля, опубликовали в Bild.

В Сети появился список с оружием, которое Киев планирует получить от Берлина в качестве военной помощи. Его в понедельник, 7 июля, опубликовали в Bild.

По информации издания, Украина предоставила властям Германии огромный перечень на несколько миллиардов евро. В него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), бронированные транспортные средства и средства РЭБ.

Кроме того, Киев намерен получить четыре современные огневые установки типа IRIS-T, 1500 управляемых ракет для комплекса средней дальности IRIS-T SLM и 500 управляемых ракет для комплекса малой дальности IRIS-T SLS.

В списке также есть 200 гусеничных машин в различных модификациях, 30 бронированных машин для разминирования и 30 инженерных танков типа WiSENT, уточнили в «Газете.ru».

2 июля в СМИ появились сообщения о том, что США прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем ПВО из-за критически низкого уровня вооружения в собственных запасах.

3 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но должен убедиться, что обладает достаточным количеством вооружений для себя.

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