В понедельник, 7 июля, в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки. Как пишет AP News, в результате извержения на высоту до 18 км поднялся столб вулканической пыли, а на соседнюю деревню обрушился пепел.
В настоящее время сообщений о жертвах не поступало. Статус опасности вулкана повышен до самого высокого после его последнего извержения 18 июня. Отметим, что с того дня радиус так называемой зоны отчуждения увеличился до семи километров, так как извержения Левотоби-Лаки-Лаки в последнее время происходят довольно-таки часто.
В материале издания отмечается, что извержение вулкана, которое произошло в ноябре 2024 года, унесло жизни девяти человек, еще десятки были ранены. Эта гора высотой 1584 метра является вулканом-близнецом горы Левотоби Перемпуан в округе Флорес Тимур.
Как KP.RU писал ранее, в Индонезии 17 июня вулкан выбросил в небо над архипелагом пепел на высоту около 10 километров. Наблюдать сформировавшееся в результате этой активности Левотоби грибовидное облако можно с дистанции до 150 километров.