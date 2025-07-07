В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки

В настоящее время сообщений о жертвах не поступало. Статус опасности вулкана повышен до самого высокого после его последнего извержения 18 июня. Отметим, что с того дня радиус так называемой зоны отчуждения увеличился до семи километров, так как извержения Левотоби-Лаки-Лаки в последнее время происходят довольно-таки часто.