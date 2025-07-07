Собянин: единое переходное пространство создадут на «Славянском бульваре»

На столичном вокзале «Славянский бульвар» устанавливают навесы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Это один из ключевых пересадочных узлов для жителей Москвы и области. Ежедневно здесь совершается более 100 тысяч поездок, работает 21 наземный маршрут. Популярность хаба значительно выросла после открытия станции МЦД в 2020 году. Сейчас при пересадке с диаметра и метро на наземный транспорт пассажиры вынуждены идти по улице. Навес есть только над платформой МЦД-1», — отметил мэр Москвы.
Новые навесы по принципу «сухие ноги» объединят пространство для пересадки. Их общая площадь составит около 9 000 квадратных метров. Конструкции будут установлены над участками, ведущими к вестибюлю станции метро «Славянский бульвар» (выход № 4), Староможайскому шоссе, Славянскому бульвару и Кутузовскому проспекту (два навеса).
Под навесами будут размещены информационные пилоны с расписанием прибытия поездов, скамейки и урны. Также планируется высадить деревья и кустарники, разбить газоны и цветники, заключил глава города.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ещё 117 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов будут установлены в Москве, это увеличит количество машин на линиях.