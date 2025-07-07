Собянин: единое переходное пространство создадут на «Славянском бульваре»

«Это один из ключевых пересадочных узлов для жителей Москвы и области. Ежедневно здесь совершается более 100 тысяч поездок, работает 21 наземный маршрут. Популярность хаба значительно выросла после открытия станции МЦД в 2020 году. Сейчас при пересадке с диаметра и метро на наземный транспорт пассажиры вынуждены идти по улице. Навес есть только над платформой МЦД-1», — отметил мэр Москвы.