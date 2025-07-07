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Вторая команда тольяттинского «Акрона» крупно проиграла «Амкару» в Жигулевске

В воскресенье днем хозяева уступили с разницей в четыре гола — 1:5 (12+).

В воскресенье днем хозяева уступили с разницей в четыре гола — 1:5 (12+).

Гости открыли счет на 7-й минуте встречи. Тольяттинцев огорчил Дмитрий Калайда. Но на 9-й Максим Холодов сравнял после подачи углового — 1:1. Далее, на 18-й, Артем Котик снова вывел пермяков вперед.

Позже, на 39-й, игрок «красно-черных» Максим Киселев получил красную карточку. «Амкар» воспользовался численным преимуществом спустя минуту. На 40-й Котик оформил дубль — 1:3.

После перерыва, на 62-й, Калайда вновь огорчил хозяев. На 80-й тольяттинцев добил Даниил Зуев — 1:5. Пока «Акрон-2» идет во Второй лиге на 12-м месте с восемью очками. 27 июля сыграет с барнаульским «Динамо» (12+).

Недавно «молодые и звонкие» отдали в аренду 23-летнего защитника Пауло Витора.

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