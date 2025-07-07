В Перми массово отменены и задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Рейсы в Москву и Санкт-Петербург массово отменяются и задерживаются в Перми, сообщает онлайн-табло пермского аэропорта.
Проблемы с рейсами в аэропорту Большое Савино заметили утром 7 июля. Сразу четыре вылета по двум направлениям — в Москву и в Санкт-Петербург — были отмечены красным статусом «Отменён». Два из них должны были вылететь в северную столицу в 5:40 и 6:00 часов утра, а ещё два планировались отправиться в Москву в 13:30 и 21:55.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Перми, ещё два самолёта, следующих по этим же направлениям, отмечены статусом «Задерживается». Оба этих рейса сместили на пять часов: в Москву с 8:00 на 13:30, в Санкт-Петербург с 14:20 на 19:30.
Одной из причин переносов и задержек могли оказаться ограничения в аэропорту Пулково. По данным телеграм-канала «Представитель Росавиации», вечером 6 июля аэровокзал был закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Позже на один час Пулково снова начал принимать самолёты, а позже — в 3 часа ночи 7 июля — ограничения сняли совсем.