В Перми массово отменены и задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Проблемы с рейсами в аэропорту Большое Савино заметили утром 7 июля. Сразу четыре вылета по двум направлениям — в Москву и в Санкт-Петербург — были отмечены красным статусом «Отменён». Два из них должны были вылететь в северную столицу в 5:40 и 6:00 часов утра, а ещё два планировались отправиться в Москву в 13:30 и 21:55.