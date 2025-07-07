Минобороны Беларуси заявило про пуски РСЗО «Полонез»

Минобороны Беларуси сообщило о пусках реактивной системы залпового огня «Полонез», сказали на «ВоенТВ».
Так, белорусскими военными был осуществлен полевой выход с боевыми пусками из РСЗО «Полонез». Расчеты отрабатывали действия на одном из российских полигонов.
— Работа наших расчетов в ходе контрольного занятия показала, что они имеют очень хороший уровень подготовки, — прокомментировал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси Руслан Чехов.
Говоря о ракетном комплексе «Полонез», представитель Минобороны также обратил внимание на то, что, обладая данным комплексом, белорусские военные могут «принимать объекты на дальностях от 50 до 300 километров». Другое вооружение также позволяет Беларуси закрывать все «нужные дальности».
— Вы знаете, у нас есть «Искандер» — до 500 километров. Чуть ниже — это «Точка» и «Смерч». Все дальности, которые нам нужны, мы закрываем, — подытожил Чехов.
И накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин опроверг попытки давления на решения президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем временем СК назвал причину возгорания в деревне под Пуховичами, где погибли бабушка с внучкой: «Пожар возник в результате поджога».