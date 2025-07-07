В Казани запустили туристический портал

В Казани запущен новый туристический портал. Цифровой гид призван значительно упростить планирование поездок для гостей столицы Татарстана, помогая им ориентироваться в городе, узнавать о происходящих событиях, выбирать отели, достопримечательности и маршруты в соответствии с их интересами. Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города рассказала директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
За первое полугодие 2025 года Казань посетили 2,3 млн человек, что соответствует показателям прошлого года. Для удобства туристов, в столице РТ запущен туристический портал go.kzn.ru.
Его разрабатывали около года при активном участии Центра городской трансформации и Управления информационных технологий и связи. Команда проекта провела масштабный анализ аналогичных решений в городах России и за рубежом, что позволило интегрировать лучшие мировые практики и адаптировать их под потребности казанских туристов, сообщила Дарья Санникова.
Портал go.kzn.ru предоставляет туристам полный список средств размещения, информацию об экскурсиях и мероприятиях, каталог достопримечательностей, музеев, театров, ресторанов и парков.
В разделе «О Казани» будут публиковаться новости, тематические статьи и городские события — концерты, выставки, спортивные мероприятия и многое другое. Здесь же можно будет познакомиться с публикациями краеведа Анатолия Елдашева.
На портал собраны тематические маршруты. Каждый маршрут не только подробно описывает объекты, но и предусматривает их визуализацию на Яндекс. Картах. Например, уже доступен однодневный маршрут «Казань в судьбах татарских писателей». Сформированный маршрут можно сохранить и распечатать. Кроме того, продумана функция формирования собственного путеводителя в личном кабинете: пользователи сайта могут сохранять понравившиеся объекты, и на основании своего выбора выстраивается персональная карта маршрута.
Для удобства иностранных гостей предусмотрен раздел туристической памятки на трех языках: русском, татарском и английском.
Контент портала будет постоянно пополняться и актуализироваться, отметила Дарья Санникова. Комитет по развитию туризма приглашает все заинтересованные организации и объекты туристической инфраструктуры Казани — средства размещения, объекты показа, предприятия общественного питания, организаторов мероприятий, экскурсионные бюро и гидов — к бесплатному размещению информации о себе или своих событиях на портале. Добавить информацию об объекте или услуге можно с помощью специальной Яндекс-формы, которая находится в нижнем блоке сайта.
«Новый туристический портал призван стать централизованной платформой для эффективного продвижения туристического потенциала Казани. Мы призываем все заинтересованные стороны активно участвовать в его наполнении, чтобы вместе сделать Казань еще более привлекательной для гостей со всего мира!» — заключила Дарья Санникова.