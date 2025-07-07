В Казани запустили туристический портал

На портал собраны тематические маршруты. Каждый маршрут не только подробно описывает объекты, но и предусматривает их визуализацию на Яндекс. Картах. Например, уже доступен однодневный маршрут «Казань в судьбах татарских писателей». Сформированный маршрут можно сохранить и распечатать. Кроме того, продумана функция формирования собственного путеводителя в личном кабинете: пользователи сайта могут сохранять понравившиеся объекты, и на основании своего выбора выстраивается персональная карта маршрута.