В Мелеузовском районе Башкирии отремонтируют аварийную дорогу

«Обещал один мост и еще одну улицу в Мелеузе привести в порядок. Это можно даже в этом году сделать. На следующий год в программу “фонящих” дорог поставьте дорогу до Воскресенска — 5 км практически в аварийном состоянии», — сказал руководитель региона.