В Мелеузовском районе Башкирии отремонтируют аварийную дорогу

«Обещал один мост и еще одну улицу в Мелеузе привести в порядок. Это можно даже в этом году сделать. На следующий год в программу “фонящих” дорог поставьте дорогу до Воскресенска — 5 км практически в аварийном состоянии», — сказал руководитель региона.
Ранее минтранс сообщал, что в районах Башкирии по региональной программе ремонта «фонящих» дорог отремонтируют 23 участка. Их общая протяженность составит 150 км. Напомним, региональная программа ремонта «фонящих» дорог была запущена по инициативе Главы Башкирии в 2022 году. Радий Хабиров поручил правительству ежегодно увеличивать Фонд «фонящих» дорог на 1 млрд рублей, а к 2030 году довести его объем до 9,5 млрд рублей.