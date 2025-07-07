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В Мелеузовском районе Башкирии отремонтируют аварийную дорогу

Участок аварийной дороги в Мелеузовском районе Башкирии включат в программу «фонящих» дорог. Соответствующее поручение минтрансу РБ дал Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУР РБ 7 июля.

Источник: Башинформ

«Обещал один мост и еще одну улицу в Мелеузе привести в порядок. Это можно даже в этом году сделать. На следующий год в программу “фонящих” дорог поставьте дорогу до Воскресенска — 5 км практически в аварийном состоянии», — сказал руководитель региона.

Ранее минтранс сообщал, что в районах Башкирии по региональной программе ремонта «фонящих» дорог отремонтируют 23 участка. Их общая протяженность составит 150 км. Напомним, региональная программа ремонта «фонящих» дорог была запущена по инициативе Главы Башкирии в 2022 году. Радий Хабиров поручил правительству ежегодно увеличивать Фонд «фонящих» дорог на 1 млрд рублей, а к 2030 году довести его объем до 9,5 млрд рублей.