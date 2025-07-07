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ГД представила онлайн-версию выставки о преступлениях ВСУ

ГД представила на сайте «Хроники террора украинского неонацистского режима».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На сайте Госдумы и официальных каналах в социальных сетях доступна онлайн-версия выставки «Хроники террора украинского неонацистского режима».

Фотоработы, сделанные военкорами, стали частью свидетельств преступлений украинских боевиков против мирного населения ЛНР, ДНР и Новороссии, а также приграничных с Украиной территорий Курской, Белгородской и Брянской областей.

В ходе открытия выставки в ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выставка должна быть постоянно действующей. По его словам, «очень важно, чтобы ее увидели наши зарубежные коллеги, представители разных политических сил, партий».

«На 50 фотографиях — пострадавшие от ударов украинских неонацистов, включая стариков и детей, потерявшие кров люди, изрешеченные здания больниц, детских садов и храмов. Помощь тем, кто попал под массированные атаки боевиков ВСУ, оказывают российские военнослужащие и добровольцы», — сказано на сайте Госдумы.

Ознакомиться с онлайн-версией выставки можно в официальном канале Государственной Думы в Telegram, в VK и «Одноклассниках».

Сама экспозиция представлена в ГД, выставка подготовлена совместно с агентством РИА Новости.

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