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Трагически погиб бывший директор красноярского зоопарка Андрей Горбань

Коллектив «Роева ручья», администрация города Красноярска и Красноярский городской Совет депутатов выразили соболезнования семье и близким погибшего.

      Накануне, 6 июля стало известно о трагической гибели Андрея Горбаня — бывшего директора парка флоры и фауны «Роев ручей».

      Коллектив красноярского парка выразил соболезнования семье и близким людям погибшего.

      Андрей Горбань более 10 лет посвятил развитию парка «Роев ручей».

      «При его участии состоялось открытие вольерного комплекса для куньих, завершили работы по декорированию и улучшению вольера для белых медведей, на территории парка открылась новая тематическая территория “Парк динозавров”, появился отдел контактных животных, началось строительство нового вольерного комплекса для белых медведей», — перечисляют в соцсетях парка.

      В парке отмечают:

      «Во многом, благодаря Андрею Вениаминовичу, парк стремительно рос и развивался. Многие из его идей заложены в перспективные планы развития парка “Роев ручей”».

      Соболезнования выразили администрация города Красноярска и Красноярский городской Совет депутатов:

      «Соболезнуем родным и близким Андрея Вениаминовича. Память о нём навсегда останется не только в истории парка, города, но и в наших сердцах».

      Дата и место прощания с Андреем Вениаминовичем станут известны позднее.