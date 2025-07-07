Трагически погиб бывший директор красноярского зоопарка Андрей Горбань

«При его участии состоялось открытие вольерного комплекса для куньих, завершили работы по декорированию и улучшению вольера для белых медведей, на территории парка открылась новая тематическая территория “Парк динозавров”, появился отдел контактных животных, началось строительство нового вольерного комплекса для белых медведей», — перечисляют в соцсетях парка.