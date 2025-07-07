Трагически погиб бывший директор красноярского зоопарка Андрей Горбань

Накануне, 6 июля стало известно о трагической гибели Андрея Горбаня — бывшего директора парка флоры и фауны «Роев ручей».
Коллектив красноярского парка выразил соболезнования семье и близким людям погибшего.
Андрей Горбань более 10 лет посвятил развитию парка «Роев ручей».
«При его участии состоялось открытие вольерного комплекса для куньих, завершили работы по декорированию и улучшению вольера для белых медведей, на территории парка открылась новая тематическая территория “Парк динозавров”, появился отдел контактных животных, началось строительство нового вольерного комплекса для белых медведей», — перечисляют в соцсетях парка.
В парке отмечают:
«Во многом, благодаря Андрею Вениаминовичу, парк стремительно рос и развивался. Многие из его идей заложены в перспективные планы развития парка “Роев ручей”».
Соболезнования выразили администрация города Красноярска и Красноярский городской Совет депутатов:
«Соболезнуем родным и близким Андрея Вениаминовича. Память о нём навсегда останется не только в истории парка, города, но и в наших сердцах».
Дата и место прощания с Андреем Вениаминовичем станут известны позднее.