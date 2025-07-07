«Сказали, жить буду»: стало известно, как себя чувствуют парашютисты, пострадавшие при жесткой посадке самолета в Забайкалье

Стало известно, в каком состоянии находятся парашютисты, пострадавшие при жесткой посадке самолета в Забайкалье. Напомним, происшествие случилось утром 6 июля. АН-2 спустя 10 минут пребывания в воздухе начал резко терять высоту из-за неполадок с двигателем.
На борту находилось 11 человек — девять спортсменов-парашютистов, выпускающий и летчик. Пилот смог взять ситуацию под контроль и посадить судно на аэродроме Каштак. Однако жертв избежать не удалось — девять человек были госпитализированы, самолет серьезно пострадал. Благо, травмы у большинства сибиряков оказались незначительными. На следующий день пятерых из них отпустили домой на амбулаторное лечение, за их состоянием продолжат следить терапевты и хирурги.
— Пострадавшие из реанимации переведены в палаты. На утро 7 июля в стационаре оставлены четыре пациента в средней степени тяжести. Отмечу, что двое из них ближе к удовлетворительному. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказала глава здравоохранения региона Оксана Немакина.
Ситуация остается на личном контроле губернатора Забайкалья, а также Минздрава. В это время в обстоятельствах случившегося разбирается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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