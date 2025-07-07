«Сказали, жить буду»: стало известно, как себя чувствуют парашютисты, пострадавшие при жесткой посадке самолета в Забайкалье

На борту находилось 11 человек — девять спортсменов-парашютистов, выпускающий и летчик. Пилот смог взять ситуацию под контроль и посадить судно на аэродроме Каштак. Однако жертв избежать не удалось — девять человек были госпитализированы, самолет серьезно пострадал. Благо, травмы у большинства сибиряков оказались незначительными. На следующий день пятерых из них отпустили домой на амбулаторное лечение, за их состоянием продолжат следить терапевты и хирурги.