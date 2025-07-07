В казанском аэропорту задерживаются почти 20 рейсов

Задерживается рейс в Астрахань — с 08:45 его перенесли на 12:20. Утренние самолеты в Шереметьево вылетят из Казани только в 13:30 и 15:05, в Сочи — в 14:25 вместо 09:50. Рейс в Петербург с 12:05 перенесли на 19:15. Рейс в Нарьян-Мар вылетит в 16:45, а в Уфу — в 18:05.