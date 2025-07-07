Еще одна волгоградская управляющая компания получила лицензию

Лицензионная комиссия Волгоградской области по мотивированному предложению инспекции Госжилнадзора предоставила лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющей организации ИП «ЖУК-Новокрещеновой А. А», сообщили в администрации региона.