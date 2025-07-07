В Перми спасли пациента, у которого аорта была увеличена в три раза

В пермском кардиодиспансере прооперировали 60-летнего пациента с аневризмой аорты. Операция проведена на открытом сердце по методике Дэвида, которая считается одной из самых сложных.
Решение об использовании такой методики принял заведующий кардиохирургическим отделением кардиодиспансера Алексей Вронский. Он отметил плюсы проведенной операции:
«Мы выполнили протезирование корня и восходящей аорты синтетическим протезом, удалось восстановить функцию аортального клапана. Для пациента это огромный плюс: ему не нужно со временем менять протез клапана, не придется пожизненно принимать разжижающие кровь препараты». Пациент выписан в стабильном состоянии, сейчас он наблюдается амбулаторно.