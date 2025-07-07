В Перми спасли пациента, у которого аорта была увеличена в три раза

«Мы выполнили протезирование корня и восходящей аорты синтетическим протезом, удалось восстановить функцию аортального клапана. Для пациента это огромный плюс: ему не нужно со временем менять протез клапана, не придется пожизненно принимать разжижающие кровь препараты». Пациент выписан в стабильном состоянии, сейчас он наблюдается амбулаторно.