75% компаний Самары готовы взять на работу выпускников без опыта работы

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, что большинство работодателей Самары (75%) готовы трудоустроить к себе выпускников университетов, у которых нет опыта работы.
И лишь 66% компаний не откажут в работе выпускникам колледжей без опыта работы. Независимо от уровня образования, крупные компании (особенно в сфере продаж, финансов и производства) со штатом более 1000 человек чаще берут таких выпускников к себе работать.
Ранее в нашем материале мы рассказывали о том, что чуть менее половины самарцев хотят уволиться с работы из-за низкой зарплаты.
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