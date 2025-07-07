Мишустин поздравил архитекторов с профессиональным праздником

«Развитие и благоустройство территорий, реализация масштабных проектов, создание качественной городской среды для наших граждан во многом зависят от профессионализма архитекторов. Вы делаете жизнь миллионов россиян безопасной и комфортной. И этот ежедневный труд достоин уважения и искренних слов благодарности», — говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном в Telegram-канале правительства.