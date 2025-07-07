МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил архитекторов с профессиональным праздником.
Глава кабмина отметил, что этот профессиональный праздник сегодня объединяет тех, кто определяет облик мегаполисов, городов и поселков, проектирует промышленные сооружения, микрорайоны, социальные объекты, составляет планы районов, улиц, садов и парков, а также восстанавливает памятники зодчества.
«Развитие и благоустройство территорий, реализация масштабных проектов, создание качественной городской среды для наших граждан во многом зависят от профессионализма архитекторов. Вы делаете жизнь миллионов россиян безопасной и комфортной. И этот ежедневный труд достоин уважения и искренних слов благодарности», — говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Премьер-министр уверен, что опыт, знания, творческий подход к делу, а также использование современных проектных подходов, внедрение инновационных технологий и разработок помогут российским архитекторам справиться с самыми сложными задачами.
«Желаю российским архитекторам дальнейших успехов, удачи во всех начинаниях. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям», — добавил Мишустин.