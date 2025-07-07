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Российские авиакомпании отменили 485 рейсов за два дня

Росавиация: авиакомпании с 5 июля по 7 июля отменили 485 рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали — 1,9 тысяч, сообщила Росавиация.

«Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки — 199 тысяч, на питание — 155 тысяч», — говорится в сообщении.