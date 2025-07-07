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«С первого раза надо попадать»: Дзюба — о потасовке Смолова в столичном кафе

36-летний форвард тольяттинского «Акрона» высказался о драке с участием экс-нападающего «Краснодара».

Источник: МК.RU Самара

36-летний форвард тольяттинского «Акрона» высказался о драке с участием экс-нападающего «Краснодара».

Инцидент произошел 28 мая в московском кафе после чемпионства «быков». Федор Смолов поругался с посетителем и ударил того в лицо. Позже футболист заплатил ему миллион рублей, извинился и назвал свое поведение неприемлемым.

Также 35-летний форвард сказал, что обращался в полицию из-за вымогательства.

«Моя реакция: нужно с первого попадать (смеется). Даже тут промахнулся!», — высказался о конфликте нападающий волжан Артем Дзюба.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» Ильей Никульниковым добавил, что считает Смолова скорее неконфликтным человеком. Однако полностью в ситуации сам пока не разобрался.

Недавно тольяттинский «Акрон» начал заявлять футболистов на новый сезон Премьер-лиги.

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