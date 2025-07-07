Жара начнёт спадать. Синоптики рассказали о погоде на неделе

По данным синоптиков, с 7 по 11 июля на территории Узбекистана ожидается плавное понижение температуры. Если сегодня днём воздух прогреется до 36−41 градусов, то уже
По большей части территории республики сохранится сухая погода. Исключение составляют области Ферганской долины, а также предгорные и горные районы, где
При этом местами по республике прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с, с пыльным позёмком.
Ташкент
В столице всю неделю ожидается небольшая, временами переменная облачность, осадков не предвидится. Температура 7 июля составит 39−41 градус,