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Жара начнёт спадать. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 7 июля). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Хорошая новость для жителей — после сильной жары температура начнёт постепенно снижаться.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Vaib.Uz

По данным синоптиков, с 7 по 11 июля на территории Узбекистана ожидается плавное понижение температуры. Если сегодня днём воздух прогреется до 36−41 градусов, то уже 8—9 июля температура составит 33−38 градусов, а 10—11 июля станет еще прохладнее — 31−36 градусов. На юге страны жара также ослабнет, к концу рабочей недели температура здесь снизится до 37−40 градусов.

По большей части территории республики сохранится сухая погода. Исключение составляют области Ферганской долины, а также предгорные и горные районы, где 9—10 июля возможны кратковременные дожди.

При этом местами по республике прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с, с пыльным позёмком.

Ташкент

В столице всю неделю ожидается небольшая, временами переменная облачность, осадков не предвидится. Температура 7 июля составит 39−41 градус, 8—9 июля — 35−38 градусов, а 10—11 июля — 32−35 градусов.