Жара начнёт спадать. Синоптики рассказали о погоде на неделе

По данным синоптиков, с 7 по 11 июля на территории Узбекистана ожидается плавное понижение температуры. Если сегодня днём воздух прогреется до 36−41 градусов, то уже 8—9 июля температура составит 33−38 градусов, а 10—11 июля станет еще прохладнее — 31−36 градусов. На юге страны жара также ослабнет, к концу рабочей недели температура здесь снизится до 37−40 градусов.