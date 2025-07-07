Власти Ростовской области решили распродать старые машины по низким ценам

На аукцион выставят собственность Ростовской области, принадлежащую «Управлению транспортного обеспечения». Заявки от желающих приобрести машины будут принимать до 11 часов 28 июля. Торги запланировали на 31 июля 2025 года. При этом уточняется, что организатор вправе отказаться от аукциона не позднее чем 22 июля.