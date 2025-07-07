Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области решили распродать старые машины по низким ценам

Девять машин по сниженной цене выставили на продажу в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области выставили на продажу девять легковых автомобилей Lada 211440 (ВАЗ 211440). Машины планируют реализовать по сниженным ценам, говорится на сайте донского правительства.

Речь идет о легковушках 2011 года выпуска с пробегом от 286 до 356 тысяч километров. Их стоимость варьируется от 122,5 тысячи до 125,1 тысячи рублей. Задаток составляет 10% от начальной цены.

На аукцион выставят собственность Ростовской области, принадлежащую «Управлению транспортного обеспечения». Заявки от желающих приобрести машины будут принимать до 11 часов 28 июля. Торги запланировали на 31 июля 2025 года. При этом уточняется, что организатор вправе отказаться от аукциона не позднее чем 22 июля.

Подпишись на нас в Telegram.