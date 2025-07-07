Власти Ростовской области решили распродать старые машины по низким ценам

Власти Ростовской области выставили на продажу девять легковых автомобилей Lada 211440 (ВАЗ 211440). Машины планируют реализовать по сниженным ценам, говорится на сайте донского правительства.
Речь идет о легковушках 2011 года выпуска с пробегом от 286 до 356 тысяч километров. Их стоимость варьируется от 122,5 тысячи до 125,1 тысячи рублей. Задаток составляет 10% от начальной цены.
На аукцион выставят собственность Ростовской области, принадлежащую «Управлению транспортного обеспечения». Заявки от желающих приобрести машины будут принимать до 11 часов 28 июля. Торги запланировали на 31 июля 2025 года. При этом уточняется, что организатор вправе отказаться от аукциона не позднее чем 22 июля.
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