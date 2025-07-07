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В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа

Росавиация: в Шереметьево на 7:00 более чем на 2 часа задерживались 40 рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В аэропорту «Шереметьево» более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация.

«По данным на 07.00 мск понедельника в Шереметьево ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров. Оставались задержанными (более двух часов) на вылет 40 рейсов», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 6 июля, аэропорт обслужил 140,5 тысячи пассажиров.

Воздушная гавань и «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников.

Аэропорт 7 июля планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.