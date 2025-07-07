В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В аэропорту «Шереметьево» более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация.
«По данным на 07.00 мск понедельника в Шереметьево ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров. Оставались задержанными (более двух часов) на вылет 40 рейсов», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 6 июля, аэропорт обслужил 140,5 тысячи пассажиров.
Воздушная гавань и «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников.
Аэропорт 7 июля планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.