В День столицы в Астане родились 39 малышей

С полуночи до полудня 6 июля в Астане появилось на свет 39 новорожденных — 22 мальчика и 17 девочек, сообщает сайт столичного акимата.
Роды принимались в нескольких медицинских учреждениях: в МГБ № 3, ГМБ № 2, ГПЦ, а также в частных клиниках, включая «Рахат» и ЦПП. Все мамы и малыши чувствуют себя хорошо и получают необходимый уход.
Медики с особой теплотой отмечают, что каждый ребенок, рожденный в этот день, стал настоящим подарком для семьи и символом новой жизни в день, когда весь город празднует свой день рождения.