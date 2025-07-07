В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно действующему законодательству, в настоящее время в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми.
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента России присвоено звание «Мать-героиня», за период с 1 января 2025 года.