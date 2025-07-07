Создана безотходная технология переработки медеплавильных шлаков

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали первую в мире технологию 100-процентной переработки отходов медеплавильного производства. Она позволяет создавать строительные материалы и металлическую продукцию из шлакоотвалов, которые копились десятилетиями, сообщил ТАСС заведующий кафедрой пирометаллургических и литейных технологий ЮУрГУ Павел Гамов.
«Сегодня проблема накопления токсичных отходов остро стоит во всех промышленно развитых странах, поэтому мы провели исследования и нашли способ, который позволяет на 100% переработать отходы медеплавильного производства. С применением новой технологии шлакоотвалы, которые копились годами, можно превращать в ценный строительный материал (минеральную вату) и также в металлическую продукцию. Технология представляет собой уникальный комплексный подход, аналогов которому нет ни в России, ни в мире», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что медеплавильные шлаки содержат 35−40% оксида железа, который традиционно считался непригодным для дальнейшего использования. На первом этапе ученые ЮУрГУ разработали способ, позволяющий успешно извлекать железо из этих шлаков (для дальнейшего производства металлической продукции).
«Однако после этого остается около половины первоначального объема исходного материала. И на втором этапе из остатков мы нашли способ изготовление волокна — минеральной ваты. Она является ценным строительным материалом», — добавил ученый.
По его словам, для того чтобы создать минеральную вату из отходов, ученые доводят шлак до жидкого состояния, затем разливают на быстро вращающийся диск, с которого жидкость разбрасывается тонким слоем на специальную поверхность. В результате создается структура, идеально подходящая для формирования волокон минеральной ваты (по химическому составу это полный аналог природного базальта).
Гамов отметил, что лабораторные исследования подтвердили эффективность предложенной методики. Специалисты считают, что разработанная технология легко интегрируется в действующие промышленные мощности.