Создана безотходная технология переработки медеплавильных шлаков

«Сегодня проблема накопления токсичных отходов остро стоит во всех промышленно развитых странах, поэтому мы провели исследования и нашли способ, который позволяет на 100% переработать отходы медеплавильного производства. С применением новой технологии шлакоотвалы, которые копились годами, можно превращать в ценный строительный материал (минеральную вату) и также в металлическую продукцию. Технология представляет собой уникальный комплексный подход, аналогов которому нет ни в России, ни в мире», — сказал собеседник агентства.