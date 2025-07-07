Фонд «Добровольцы Донбасса» отправил новый автомобиль и гуманитарный груз в Луганск

— Отправка этого груза — лишь малая часть той огромной работы, которую выполняют волонтеры и неравнодушные люди. Мы продолжаем собирать средства и гуманитарную помощь, чтобы поддерживать жителей Луганска и наших бойцов, находящихся на передовой. Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе и подготовке груза. Ваша поддержка — это вклад в общее дело, в мир и стабильность. Ваша помощь бесценна! Вместе мы можем многое!