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Фонд «Добровольцы Донбасса» отправил новый автомобиль и гуманитарный груз в Луганск

На прошедшей неделе благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» укомплектовал и отправил в Луганск новый автомобиль.

На прошедшей неделе благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» укомплектовал и отправил в Луганск новый автомобиль. «Нива», известная своей проходимостью, станет незаменимым помощником для доставки гуманитарной помощи и выполнения других важных задач в зоне конфликта.

В состав груза «Нивы» вошли маскировочные сети, каски для бойцов, детские вещи.

Президент фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников отмечает:

— Отправка этого груза — лишь малая часть той огромной работы, которую выполняют волонтеры и неравнодушные люди. Мы продолжаем собирать средства и гуманитарную помощь, чтобы поддерживать жителей Луганска и наших бойцов, находящихся на передовой. Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе и подготовке груза. Ваша поддержка — это вклад в общее дело, в мир и стабильность. Ваша помощь бесценна! Вместе мы можем многое!