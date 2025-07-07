Жители Иркутской области работают лучше, зная, что они ценные сотрудники

Жители Иркутской области работают лучше, когда уверены, что они ценные сотрудники в коллективе. Подтверждение тому, уровень зарплаты и признание заслуг. Это является мотивацией для 67% человек. Об этом рассказывает Тайшет24 со ссылкой на опрос hh.ru.