Жители Иркутской области работают лучше, зная, что они ценные сотрудники

Жители Иркутской области работают лучше, когда уверены, что они ценные сотрудники в коллективе. Подтверждение тому, уровень зарплаты и признание заслуг. Это является мотивацией для 67% человек. Об этом рассказывает Тайшет24 со ссылкой на опрос hh.ru.
— Также основными мотиваторами для сотрудников являются интересная работа и благоприятная атмосфера в коллективе. Значимым фактором является возможность обучения и развития, поддержка руководства и стабильность компании играют менее важную роль, — пояснили специалисты онлайн-рекрутинга.
Сотрудников до 25 лет мотивирует признание и увлеченность работой. В то же время, для работников старше 55 лет гораздо важнее оказались возможности профессионального развития, осознание пользы работы и наличие современного оборудования.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске работникам социального учреждения вернули долг по зарплате.