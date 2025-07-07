«Семейная неделя» в Казани: мастер-классы, выставки, чествование семей

Татарстан с 1 по 8 июля проходит «Семейная неделя», кульминацией которой станет ежегодный День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля. О праздничных мероприятиях в столице РТ рассказала на деловом понедельнике в Исполкоме города начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. В течение «Семейной недели» — с 1 по 8 июля — жители республики могут посетить разнообразные мероприятия: концерты на открытых площадках, мастер-классы, выставки, викторины, турниры, конкурсы детских рисунков, кинопоказы, театральные постановки, спортивные состязания, циклы тематических лекций, литературные вечера и творческие мастерские.
Одним из центральных событий стал семейный праздник, состоявшийся 5 июля в детском парке культуры и отдыха «Елмай», где медалью «За любовь и верность» были награждены 12 семейных пар, известных крепостью семейных устоев.
Особое внимание в Год Защитника Отечества было уделено семьям, посвятившим себя службе в армии, участникам специальной военной операции, трудовым династиям оборонных предприятий, а также представителям образования и культуры. «Для демонстрации значимости крепкой семьи прямо на глазах сотен гостей была проведена торжественная регистрация брака. Праздник украсила насыщенная концертная программа», — рассказала начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.
В этот же день и на той же площадке в рамках семейного фестиваля «Праздник родословной» были отмечены три пары «золотых» юбиляров семейной жизни и три многодетные семьи.
Кульминация праздника придется на 8 июля. Этот день начнется с традиционного крестного хода и молебна в Кирилловской церкви, после чего участники возложат цветы к памятнику князю Петру и княгине Февронии, расположенному у стен Архиерейского подворья. Территория храма превратится в интерактивную площадку с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству, полевой кухней, благотворительной ярмаркой и развлекательно-игровой программой. Особое внимание уделят чествованию многодетных семей.
Заключение браков 8 июля стало уже доброй традицией. Во вторник, 8 июля, марш Мендельсона прозвучит для 64 пар, которые выбрали этот символичный день для регистрации своего брака в Центре семьи «Казан» и других отделах Управления ЗАГС Казани.
Помимо праздничных мероприятий, с 7 по 13 июля в рамках Всероссийской недели правовой помощи — Дней открытых дверей — все отделы Управления ЗАГС Казани будут предоставлять горожанам консультации по семейным вопросам.
Завершится «Семейная неделя» торжественным чествованием семей-долгожителей в сквере им. Васильченко.