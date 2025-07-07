«Семейная неделя» в Казани: мастер-классы, выставки, чествование семей

Татарстан с 1 по 8 июля проходит «Семейная неделя», кульминацией которой станет ежегодный День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля. О праздничных мероприятиях в столице РТ рассказала на деловом понедельнике в Исполкоме города начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. В течение «Семейной недели» — с 1 по 8 июля — жители республики могут посетить разнообразные мероприятия: концерты на открытых площадках, мастер-классы, выставки, викторины, турниры, конкурсы детских рисунков, кинопоказы, театральные постановки, спортивные состязания, циклы тематических лекций, литературные вечера и творческие мастерские.