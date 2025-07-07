В День города в Пионерском меняется расписание пригородных поездов

Электропоезд «Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 в 0:15, а со станции Пионерский Курорт — в 0:30. На Южный вокзал он прибудет в 1:16. В пути предусмотрены все остановки. При этом вечерний пригородный поезд, отправляющийся со станции Светлогорск-2 в 22:40, 12 июля будет отменен.