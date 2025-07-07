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В Ростовской области за сутки потушили восемь техногенных пожаров

Суточную статистику происшествий опубликовали спасатели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 6 июля 2025 года в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров и четыре возгорания сухой растительности, также ликвидировали последствия девяти ДТП. Два человека были спасены при пожарах, говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

В общей сложности на местах происшествий задействовали 136 специалистов и 34 единицы техники.

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 7 июля. Местами по региону могут пройти кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 12−14 м/с. Днем воздух прогреется до +25−30, местами — до +33 градусов. Сохранится высокая пожароопасность.

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