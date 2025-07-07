В Ростовской области за сутки потушили восемь техногенных пожаров

За сутки 6 июля 2025 года в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров и четыре возгорания сухой растительности, также ликвидировали последствия девяти ДТП. Два человека были спасены при пожарах, говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.