Вылет 10 рейсов задержан, 3 отменены в аэропорту Волгограда 7 июля

В Волгограде пассажиры авиарейсов уже три дня сидят на чемоданах из-за серьезных задержек авиарейсов в Санкт-Петербург и Москву. Ночуют на полу в терминалах Пулково и Шереметьево те, кто никак не может вернуться домой в Волгоград. На утро, 7 июля на табло аэропорта «Сталинград» более 20 рейсов со статусом «Задерживается», а шесть и вовсе отменены.
Отменены рейсы Волгоград — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» и два рейса «Аэрофлота» в Шереметьево, также отменен прилет этих самолетов в Волгоград. Задержан на 5−6 часов вылет всех сегодняшних рейсов в Санкт-Петербург (авиакомпании «Россия», «Смартавиа», «Победа»), а также 5 рейсов в столицу и 1 в Екатеринбург, все обратные рейсы тоже прилетят с опозданием.
По данным Росавиации, с 5 июля до 06.00 7 июля в российских аэропортах было отменено 485 рейсов, задержано 1,9 тыс. 88 самолетов ушли на запасные аэродромы, авиакомпании оформили 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.