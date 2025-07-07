Вылет 10 рейсов задержан, 3 отменены в аэропорту Волгограда 7 июля

В Волгограде пассажиры авиарейсов уже три дня сидят на чемоданах из-за серьезных задержек авиарейсов в Санкт-Петербург и Москву. Ночуют на полу в терминалах Пулково и Шереметьево те, кто никак не может вернуться домой в Волгоград. На утро, 7 июля на табло аэропорта «Сталинград» более 20 рейсов со статусом «Задерживается», а шесть и вовсе отменены.