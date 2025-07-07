Дополнительные вагоны включили в состав нижегородского поезда до Москвы

Об этом сообщает «Федеральная пассажирская компания» в своем телеграм-канале. Так, в состав № 35/36 были добавлены дополнительные вагоны купейного и плацкартного типов. Компания отмечает, что ситуация с пассажиропотоком находится под постоянным контролем. При дальнейшем росте спроса и наличии технической возможности может быть принято решение о включении дополнительных вагонов и в другие поезда, курсирующие на этом направлении. Составы расширены в оба направления.
Напомним, с 4 по 6 июля в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После временной отмены запрета 6 июля план «Ковер» был вновь введен на несколько часов, что также могло повлиять на рост интереса к железнодорожным перевозкам.