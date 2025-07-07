Гендир «Крыльев» Тер-Абрамян: конфликта с главой совета директоров Яковлевым нет

Представитель волжан назвал подобные слухи «негативным окрасом» рабочих процессов.
Ранее писали, что гендир «зелено-бело-синих» Роберт Тер-Абрамян и Руслан Пименов якобы отвергали предложения председателя совета директоров Дмитрия Яковлева и советника банка «Солидарность» (партнер «КС») по трансферам.
Из-за неразберихи с новичками клуб мог покинуть в том числе главный тренер самарцев Магомед Адиев. Однако все вроде бы уладили. Правда, Тер-Абрамян и Пименов покинут команду в этом месяце.
«Слишком негативный окрас обычных, рабочих процессов, в которых высказываешь мнение, обсуждаете будущее. Абсолютно нормально, что не во всем сходитесь, а у всех не одно и то же мнение. Поэтому не называл бы это конфликтом», — заявил гендиректор «Крыльев Советов» «Матч ТВ».
Недавно дубль самарцев взял вверх над казанским «Соколом» во Второй лиге — 3:2 (12+).
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