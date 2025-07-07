Гендир «Крыльев» Тер-Абрамян: конфликта с главой совета директоров Яковлевым нет

«Слишком негативный окрас обычных, рабочих процессов, в которых высказываешь мнение, обсуждаете будущее. Абсолютно нормально, что не во всем сходитесь, а у всех не одно и то же мнение. Поэтому не называл бы это конфликтом», — заявил гендиректор «Крыльев Советов» «Матч ТВ».