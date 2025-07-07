Белорусам запретили ходить в лес на всей территории страны

На всей территории Беларуси введен запрет на посещение лесов. Об этом информирует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства.
Так, на 7 июля во всех районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Причиной стали плохие погодные условия и установившаяся экстремальная жара.
Местные власти призвали белорусов воздержаться от походов за ягодами и грибами.
Ранее синоптики предупредили белорусов о рекордных ливнях 9 июля: «Горячий и влажный привет со Средиземного моря».
Также и синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.
Между тем фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 14 июля 2025: программа, афиша, звезды, жилье, погода, безвиз.