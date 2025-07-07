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В сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню

В крымском сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. В крымском сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина.

«У нас радостная новость. Тигрица родила тройню… Коллекция амурских тигров в нашем парке пополнилась еще тремя молодыми и красивыми тигрятами», — сказала Алексагина.

По ее словам, тигрята чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным присмотром своей матери.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.