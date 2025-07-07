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В Омском ГАУ прошел семейный фестиваль агропрофессий

Профессиональные площадки удивили разнообразием.

Источник: Комсомольская правда

5 июля в Омском государственном аграрном университете состоялся масштабный семейный праздник — «Фестиваль АГРОпрофессий». Мероприятие собрало преподавателей, сотрудников университета, студентов, абитуриентов и их семьи, а также школьников, заинтересованных в выборе будущей профессии.

На площади у фонтана «Крокодил и лягушки» гости смогли принять участие в интерактивных играх, мастер-классах и профессиональных пробах, которые подготовили все факультеты университета.

Агротехнологический факультет предложил попробовать натуральные продукты, узнать о необычных растениях, таких как айва японская и лимонник китайский, и насладиться свежестью летних вкусов. Факультет ветеринарной медицины позволил участникам примерить роль хирургов-стоматологов, провести осмотр животных и даже выявить фальсификацию молока.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ.

Факультет зоотехнии представил мини-выставку сельскохозяйственных животных и макет доильной установки «Карусель», а также провел занимательные конкурсы. Технический сервис в АПК удивил лабораториями по химии и физике, гонками на агророботах и возможностью сфотографироваться за рулем тракторов и квадроциклов.

Землеустроительный факультет дал возможность попробовать себя в роли пилота беспилотника и поработать с современными геодезическими приборами. Факультет агрохимии продемонстрировал опыты с водой и другие эксперименты, раскрывающие важность природных ресурсов. Экономический факультет обучил распознаванию подлинности банкнот, рассказал о разработках в IT и предложил решить юридические задачи.

Студенческие объединения также не остались в стороне: армрестлинг, кольцеброс, аквагрим и создание эко-кормушек для птиц привлекли внимание гостей всех возрастов.

Мероприятие сопровождалось живой музыкой и выступлениями вокально-инструментального ансамбля «Сибирский марш». В конце мероприятия желающие смогли поучаствовать в экологической акции — высадить молодые ели в сквере университета в честь наступающего праздника Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.