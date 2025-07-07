В Омском ГАУ прошел семейный фестиваль агропрофессий

Факультет зоотехнии представил мини-выставку сельскохозяйственных животных и макет доильной установки «Карусель», а также провел занимательные конкурсы. Технический сервис в АПК удивил лабораториями по химии и физике, гонками на агророботах и возможностью сфотографироваться за рулем тракторов и квадроциклов.