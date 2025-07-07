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Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты

Работодатели в РФ не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона от 7 июня.

«Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

В нем указано, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны быть указаны в коллективном договоре предприятия, если такой есть.

Закон вступает в силу с 1 сентября.