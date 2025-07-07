МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты, следует из федерального закона от 7 июня.
«Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
В нем указано, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны быть указаны в коллективном договоре предприятия, если такой есть.
Закон вступает в силу с 1 сентября.