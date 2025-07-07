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Нижегородский аэропорт готовится обслужить 60 рейсов 7 июля

Нижегородский аэропорт имени Чкалова обслужил более 5 тысяч пассажиров за минувшие сутки.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным пресс-службы воздушной переправы, 6 июля было обеспечено обслуживание 23 рейсов на прилет и 25 навылет. В понедельник, 7 июля, планируется принять 30 рейсов и отправить 30. По информации на 10:30, задерживаются рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы и Калининград. Регистрация пассажиров и подготовка самолетов к вылету осуществляется по мере их прибытия в аэропорт.

Напомним, что в выходные в аэропорту Нижнего Новгорода были отменены десятки рейсов и столько же задержаны. Все из-за плана «Ковер», который сначала ввели вечером 4 июля (он действовал до утра 6 июля), а потом днем 6 июля. Была угроза атаки БПЛА. Сообщалось, что из-за массовой отмены авиарейсов пришлось включить дополнительные вагоны в состав нижегородского поезда до Москвы.

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