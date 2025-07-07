«Акрон» продлил контракт с форвардом Грибовым и отправил его в аренду в «Сокол»

20-летний нападающий «молодых и звонких» проведет следующий сезон в саратовской команде.
Сергей Грибов в «Акроне» с февраля 2024 года. Начинал в дубле «красно-черных». Переходил из системы казанского «Рубина». Также был в академии родного петербургского «Зенита».
В прошлом сезоне сыграл в форме тольяттинцев в 14 встречах. Забил гол и заработал два «горчичника».
«Наш клуб переподписал трудовое соглашение с Сергеем еще на 2 года. Желаем нападающему “Акрона” успехов в Саратове», — заявили представители команды из 63-го региона.
Недавно 36-летний футболист тольяттинцев Артем Дзюба высказался о потасовке Федора Смолова в московском кафе.
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